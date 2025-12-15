鉅亨網編輯林羿君 2025-12-15 09:48

泰國總理阿努廷表示，當局目前沒有任何停火計畫。並通報，在激烈交火持續 8 天後，有平民首度在柬埔寨火箭攻擊中喪生。

戰事升級！泰總理宣告沒有停火計畫 柬埔寨攻擊首奪平民。(圖:shutterstock)

阿努廷 14 日透過臉書發文指出：「截至 13 日晚間 10 點，泰國政府並沒有、也未曾與敵方達成任何停火計畫或協議。」此前，馬來西亞首相安華曾呼籲雙方在該時點前停止交火。

阿努廷強調：「泰國將堅定不移，不惜一切代價維護、保護並捍衛我國的領土完整與人民安全。」

泰國總理的相關發言，是在泰國軍方證實一名村民遭柬埔寨發射的 BM-21 火箭彈擊中、於平民區身亡之後發表的。該枚火箭彈落入四色菊府甘塔拉叻縣 \ 的民用區域。

這名 63 歲的死者，是衝突重啟以來，首位直接死於柬埔寨攻擊的泰國平民。另外，還有 9 人因原本就存在的健康問題，在上週衝突再起後相繼喪命。

泰國外交部 14 日已向聯合國人權機構提出抗議，指控柬埔寨發動無差別攻擊，其中包括鎖定非軍事目標。

泰國軍方表示，同一行政區內另有一名泰國士兵在柬埔寨砲擊中喪生，使泰方陣亡士兵人數累計達 16 人，另有 327 人受傷。柬埔寨方面則尚未對外公布任何軍事傷亡數字。

此外，泰國海軍自 14 日起，對與柬埔寨貢公省（Koh Kong）接壤的東南沿海桐艾府（Trat）五個行政區實施宵禁。稍早之前，泰國陸軍也已在東北部沙繳府（Sa Kaeo）部分地區實施宵禁措施。

柬埔寨總理洪馬內 14 日盛讚其國家力量與團結，並呼籲國民支持他們的「英勇軍隊」，完成「捍衛柬埔寨領土主權與尊嚴」的任務。

柬埔寨政府同日表示，泰國已出動戰鬥機在某一地區投擲炸彈。

自上週以來，這場衝突已造成雙方死亡人數超過 20 人。根據柬埔寨官方通報，其中包括 11 名柬埔寨平民。此外，已有超過 50 萬人被迫流離失所。

這場戰事於 12 月 7 日 在兩國長達 800 公里的邊境地區再度爆發，為近來最嚴重的一次升級。上一次重大衝突發生在 7 月，當時歷經 5 天激烈交火，最終在美國總統川普斡旋下達成停火協議。川普當時曾警告，若衝突持續，將中止與兩國的貿易談判。

這波新的衝突也打亂了川普所推動的「吉隆坡和平協議」。該協議是在 10 月於馬來西亞舉行的區域峰會期間，由泰國與柬埔寨領導人簽署。