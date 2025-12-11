泰柬邊境衝突！泰國出動F-16戰機 兩國50萬人逃離家園

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-11 09:30

泰國和柬埔寨 12 月 7 日起在邊境爆發激烈衝突，多地響起密集炮火，雙方均指責對方先開火，根據雙方國防部提供的數字，本次泰柬邊境衝突已致兩國超過 50 萬邊境居民逃離家園。

泰國和柬埔寨12月7日起在邊境爆發激烈衝突，多地響起密集炮火。（圖：Shutterstock）

泰國陸軍第二軍區周三（10 日）表示，自當日清晨 5 時開始，雙方在武里南府、素林府、四色菊府和烏汶府邊境多條戰線均有持續或間歇交火。當天上午 8 時 40 分左右，柬埔寨發射的 BM21 火箭炮彈掉落至素林府一所醫院，患者和工作人員被緊急疏散至掩體。

泰國陸軍第一軍區稱，陸軍特遣部隊和空軍當天發起聯合空中行動，派出一架 F-16 戰機攻擊了靠近沙繳府班農佔邊境的柬埔寨軍事基地。

泰國說，隨著衝突範圍擴大，海軍已調動海陸空力量捍衛尖竹汶府及達叻府邊境地區的主權。海軍巡邏艦已奉命進入作戰區域，執行全天候巡邏和監視任務，準備應對任何局勢升級。

根據泰國軍方周三發布的消息，這場邊境衝突已造成 5 名泰國士兵死亡。

柬埔寨國防部周三表示，自 7 日下午至 10 日上午，泰國軍隊持續使用重型武器和 F-16 戰機襲擊柬埔寨多個軍事陣地和平民區。