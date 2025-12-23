鉅亨網新聞中心 2025-12-23 16:47

香港股市主要指數周二 (23 日) 小幅開漲後，全日震盪走弱。截至收盤，恒生指數收跌 0.11%，報 25774.14 點，恒生科技指數收跌 0.69%，國企指數收跌 0.29%。在經歷連續反彈後，市場整體情緒趨於謹慎。

〈港股盤後〉恒指高開低走震盪收跌 電力設備與風電股強勢領漲(圖:shutterstock)

盤面上，電力設備與風電股漲幅居前。其中，東方電氣領銜大漲超過 8%。券商分析指出，預計 2026 年國內風電新增裝機量有望維持 10% 至 20% 的增長，這為行業帶來了良好的支撐和長期成長性。

‌



建材水泥股局部走強，中國建材收漲近 4%，而內銀股多數亦呈現上漲，如工商銀行、招商銀行、建設銀行等權重股均飄紅。

個股方面，石藥集團在藍籌股中漲幅居前，大漲 7.64%。此外，國泰航空則因預計 2025 年淨利潤將超越前一年水平，有望實現十年來首次連續年度盈利增長而上漲 7.15%。

然而，科技股表現分化。大型科技股中，快手 - W 收跌 3.5% 至 3.52%，騰訊控股收跌 2.03%。其他概念股如光通訊概念股遭遇回调，長飛光纖光纜跌超 5%。

中資券商股高開低走，東方證券跌超 1%。電池、機器人、新消費、芯片以及生物醫藥等概念股全日表現低迷。特別是機器人概念股全線走低，越疆跌幅達 8.08%。

開源證券認為，監管政策已進入「積極」週期，預計券商的投行、公募基金和海外業務有望接棒傳統業務，支持證券行業在 2026 年實現盈利景氣度。此外，美聯儲降息直接利好券商國際業務盈利改善。鑑於券商板塊估值仍處於低位，該機構繼續看好戰略性佈局機會。