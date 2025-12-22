鉅亨網新聞中心 2025-12-22 16:39

港股主要指數周一 (22 日) 在小幅開高後震盪走弱，不過在尾盤時段稍有回升。截至收盤，恒生指數最終收漲 0.43%，收報 25801.77 點，恒生科技指數收漲 0.87%。

在市場表現方面，光通訊板塊全天保持強勢，成為當日焦點。其中，匯聚科技收漲 13%，長飛光纖光纜也大漲 11.21%。

黃金及貴金屬板塊亦全天震盪走高，主要受到國際金價衝上 4400 美元上方，再度刷新歷史新高的消息推動。高盛認為，在新興市場央行持續買入黃金以分散儲備風險的結構性買盤，以及美聯儲降息帶來的週期性支持下，金價上漲呈現雙輪驅動。個股方面，中國黃金國際收漲超過 7%，靈寶黃金和老鋪黃金漲幅均超過 6%。

半導體板塊漲幅居前，中芯國際收漲近 6%，華虹半導體上漲 5.17%。中國銀河證券指出，這得益於 AI 需求驅動的儲存晶片市場回暖，並看好國內儲存產業鏈相關上市公司在 AI 伺服器需求高速增長與國產替代下的投資機會。

新消費概念股走強，蜜雪集團漲超 10%，泡泡瑪特漲幅也超過 4%。個股方面，中國中免成為最大亮點，大漲近 16%，股價重新站上 80 港元。中國中免的漲幅主要受惠於 12 月 18 日海南自由貿易港全島封關運作正式啟動的重大利好。

與此同時，當日市場仍有部分板塊表現低迷，包括生物醫藥、農業、電池等。尤其是醫藥外包概念和生物醫藥 B 類股集體回調。