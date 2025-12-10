search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Symbotic Inc - Class A(SYM-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Symbotic Inc - Class A(SYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.41元上修至0.43元，其中最高估值0.54元，最低估值0.11元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.54(0.47)1.162.12.96
最低值0.11(0.11)0.290.162.96
平均值0.39(0.38)0.640.992.96
中位數0.43(0.41)0.610.852.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.66億42.51億55.59億66.17億
最低值25.81億32.00億40.20億52.85億
平均值27.17億35.28億44.38億59.51億
中位數27.03億34.86億41.37億59.51億

歷史獲利表現

項目2020年2022年2023年2024年2025年
EPS---0.13-0.37-0.14-0.16
營業收入0.005.93億11.77億17.88億22.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Symbotic Inc - Class A(SYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSSYM

