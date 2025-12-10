鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.22元，其中最高估值0.24元，最低估值0.2元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.24(0.22)
|0.35
|0.42
|0.46
|最低值
|0.2(0.2)
|0.25
|0.33
|0.46
|平均值
|0.22(0.21)
|0.3
|0.38
|0.46
|中位數
|0.22(0.21)
|0.3
|0.38
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.71億
|12.96億
|15.72億
|17.62億
|最低值
|10.55億
|12.37億
|14.80億
|17.62億
|平均值
|10.58億
|12.64億
|15.10億
|17.62億
|中位數
|10.55億
|12.60億
|15.04億
|17.62億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.12
|-2.47
|-5.48
|-12.91
|營業收入
|4.50億
|5.53億
|7.00億
|8.62億
詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
