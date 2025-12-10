search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SailPoint, Inc.(SAIL-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SailPoint, Inc.(SAIL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.22元，其中最高估值0.24元，最低估值0.2元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.24(0.22)0.350.420.46
最低值0.2(0.2)0.250.330.46
平均值0.22(0.21)0.30.380.46
中位數0.22(0.21)0.30.380.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.71億12.96億15.72億17.62億
最低值10.55億12.37億14.80億17.62億
平均值10.58億12.64億15.10億17.62億
中位數10.55億12.60億15.04億17.62億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.12-2.47-5.48-12.91
營業收入4.50億5.53億7.00億8.62億

詳細資訊請看美股內頁：
SailPoint, Inc.(SAIL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSAIL

相關行情

台股首頁我要存股
SailPoint, Inc.19.88-1.88%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty