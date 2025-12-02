鉅亨速報 - Factset 最新調查：Symbotic Inc - Class A(SYM-US)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為64.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Symbotic Inc - Class A(SYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元下修至0.41元，其中最高估值0.47元，最低估值0.11元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.47(0.47)0.910.87
最低值0.11(0.11)0.290.16
平均值0.38(0.38)0.590.62
中位數0.41(0.43)0.60.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.98億42.51億47.36億52.85億
最低值25.81億32.00億40.20億52.85億
平均值27.17億35.04億42.17億52.85億
中位數27.02億34.74億40.56億52.85億

歷史獲利表現

項目2020年2022年2023年2024年2025年
EPS---0.13-0.37-0.14-0.16
營業收入0.005.93億11.77億17.88億22.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Symbotic Inc - Class A(SYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


