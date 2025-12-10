search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為15.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.39元，其中最高估值0.44元，最低估值0.3元，預估目標價為15.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.42)0.961.180.62
最低值0.3(0.3)0.480.720.5
平均值0.38(0.37)0.750.860.56
中位數0.39(0.36)0.740.760.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.05億16.90億18.16億13.14億
最低值12.75億10.38億11.59億11.00億
平均值13.27億14.84億14.88億12.07億
中位數13.21億15.09億14.89億12.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.030.06-0.07-0.140.06
營業收入7.08億8.08億7.13億7.20億9.30億

詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSHL

