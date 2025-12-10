鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為15.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.39元，其中最高估值0.44元，最低估值0.3元，預估目標價為15.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.44(0.42)
|0.96
|1.18
|0.62
|最低值
|0.3(0.3)
|0.48
|0.72
|0.5
|平均值
|0.38(0.37)
|0.75
|0.86
|0.56
|中位數
|0.39(0.36)
|0.74
|0.76
|0.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.05億
|16.90億
|18.16億
|13.14億
|最低值
|12.75億
|10.38億
|11.59億
|11.00億
|平均值
|13.27億
|14.84億
|14.88億
|12.07億
|中位數
|13.21億
|15.09億
|14.89億
|12.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|0.06
|-0.07
|-0.14
|0.06
|營業收入
|7.08億
|8.08億
|7.13億
|7.20億
|9.30億
詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
