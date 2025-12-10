鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-10 08:56

澳洲政府周三（10 日）起正式實施未成年人社交媒體禁令，16 歲以下的未成年人將被禁止使用 IG、FB、TikTok、YouTube 、X 等 10 款社交媒體，成為全球首個禁止 16 歲以下未成年人使用主流社交媒體平台的國家。

澳洲電子安全專員辦公室表示，限制措施旨在保護未成年人，防止其在社交媒體使用過程中遭受心理壓力與潛在風險。澳洲總理艾班尼斯在一段給未成年人的影片中表示，他們比任何人都更清楚在算法、無盡訊息流以及隨之而來的壓力中成長的感受。

艾班尼斯強調：「好好利用即將到來的學校假期，而不是不停刷手機。去學習一項新的運動、一門新樂器，或讀一讀那本在你書架上放了很久的書。重要的是，多和朋友、家人面對面地度過高品質的時光。」

這項具有里程碑意義的法律要求 Meta(META-US) （旗下擁有 Instagram 和 Facebook）、TikTok、YouTube 等科技巨頭阻止未成年人開新賬號，並移除現有賬號，否則將面臨巨額罰款。

Meta、YouTube 等多數公司已表態將予以配合，並將採用多種年齡驗證手段，例如通過影片自拍進行年齡估算、核驗用戶上傳的身分證明文件。

然而，這項禁令也引發爭議。科技公司認為，此類限制侵犯言論自由權利，並警告此舉將青少年完全隔絕於主流平台之外，可能迫使他們轉向監管更少、風險更高的網路角落，反而加劇安全威脅。