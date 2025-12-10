search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：BETA Technologies, Inc. Class A(BETA-US)EPS預估下修至-5.04元，預估目標價為37.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對BETA Technologies, Inc. Class A(BETA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.3元下修至-5.04元，其中最高估值-1.43元，最低估值-9.63元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.43(-1.43)-1.66-2-1.81
最低值-9.63(-9.63)-2.04-2.41-2.24
平均值-5.18(-4.36)-1.87-2.17-2.03
中位數-5.04(-3.3)-1.92-2.13-2.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,280萬3,475萬4.77億12.79億
最低值3,100萬3,140萬1.15億3.67億
平均值3,151萬3,299萬3.52億9.74億
中位數3,117萬3,316萬4.02億11.24億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-0.90-1.37
營業收入1,536萬1,509萬

詳細資訊請看美股內頁：
BETA Technologies, Inc. Class A(BETA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


