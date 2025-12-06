鉅亨速報 - Factset 最新調查：BETA Technologies, Inc. Class A(BETA-US)EPS預估上修至-1.55元，預估目標價為37.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對BETA Technologies, Inc. Class A(BETA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.6元上修至-1.55元，其中最高估值-1.43元，最低估值-8.02元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.43(-1.43)
|-1.66
|-2
|-1.81
|最低值
|-8.02(-8.02)
|-2.04
|-2.41
|-2.24
|平均值
|-2.9(-2.69)
|-1.87
|-2.16
|-2.03
|中位數
|-1.55(-1.6)
|-1.92
|-2.13
|-2.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,130萬
|3,475萬
|4.77億
|12.79億
|最低值
|3,100萬
|3,140萬
|1.15億
|3.67億
|平均值
|3,115萬
|3,296萬
|3.52億
|9.74億
|中位數
|3,117萬
|3,316萬
|4.02億
|11.24億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.90
|-1.37
|營業收入
|1,536萬
|1,509萬
詳細資訊請看美股內頁：
BETA Technologies, Inc. Class A(BETA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
