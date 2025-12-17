鉅亨網新聞中心 2025-12-17 08:58

搶佔北市門牌！高資產族群鎖定「西區門戶」千億級建設，置產熱潮全面啟動

在 AI 需求熱絡帶動相關供應鏈外銷動能，當前國內景氣續呈穩定，出口也可望逐步朝向全年新高邁進，而台股近期反倒在創高後隱憂浮現，AI 泡沫聲起與美國聯準會 12 月份大幅降息預期下降，導致金融市場波動加劇，連帶使高資產族群「由股轉房」，而穩健的不動產市場成為最佳避險工具。

AI 商機帶動外商投資台灣，股市熱錢加上台商 3 千億「不得投入不動產的五年禁令」正式解除，在持續通膨的新時代下，相對保值的房地產市場，近期也吸引一波置產熱潮，尤其在第七波信用管制下，房市回歸剛性需求，擁有地段、未來增值性與高性價比的個案在市場逆境中依舊表現亮眼。

重大建設帶動區域房地產穩健上揚已成不敗的公式，近來台北西區就迎來史上最大規模轉型契機，「西區門戶計畫」北市府推動交通樞紐再定位、歷史空間活化與商業機能重塑，聚焦「北門、西門、台北車站」三大節點，包括台北雙星、舊市議會轉型、中華郵政塔等重大建設陸續到位，預期量體合計高達三座台北 101 商業空間，西區正迎來數十年一遇的都市更新契機。

台北西區就迎來史上最大規模轉型契機，聚焦「北門、西門、台北車站」三大節點

位於西區門戶的「台北雙星」其成功開發與後續營運，將帶來巨大的「曼哈頓效應」，該區擁星級飯店進駐、購物中心、金融機構、頂級國際級Ａ辦大樓林立，國際級地標雙子星大樓也是全球第五個可預辦登機、行李托運的車站，直接將台北國門與國際接軌，「台北雙星」可望在 2027 年底完工，即將帶動台北西區軸線翻轉。

台北雙子星（預估 700 億）連同 E1、E2 公辦都更（預估 300 億）、中華郵政塔（預估 278 億）等重磅建設，整個西區門戶計畫帶動的商機規模高達近千億。這為區域房地產的穩健上揚提供了強大的經濟基礎與前景。

「台北雙星」將帶來巨大的「曼哈頓效應」，該區擁星級飯店進駐、購物中心、金融機構、頂級國際級Ａ辦大樓林立

台北雙星特區「皇翔臺北廣場」 穩坐西區商辦王寶座

緊鄰台北雙星特區的「皇翔臺北廣場」，也已完工招租，隨著國際企業陸續進駐，也同步提升高階就業人口，據實價登錄，最頂樓 23 樓戶每坪月租金達 4,262 元，創下西區史上最高單價紀錄，穩坐北市西區商辦王寶座，身價直追東區信義計畫區，證明了該地段的商業價值已大幅提升。

在政策「打住不打商」之下，今年商用不動產表現熱絡，帶動租金上漲，商辦價值提升，也將同步帶動住宅市場的估值。

外溢住宅需求迫切 雙星特區成置產首選

在雙星特區所帶來的國際企業和高階就業人口之下，外溢的住宅需求將產生迫切性，而這波外溢住宅受到最多關注的，就是坐落於中華路約 70 米林蔭大道首排，且享有對望近 2,700 坪西本願寺廣場的無限景觀視野與永久棟距建案 -「皇翔 ASTER ONE」。

「皇翔 ASTER ONE」位於中華路約 70 米林蔭大道首排

該案由皇翔建設所興建，交通網絡極為強勁，緊鄰捷運西門站一號步行僅約 2 分鐘，該站為板南線、松山新店線的雙線交會站。同時，緊鄰台北車站六鐵交織（高鐵、台鐵、台北捷運線 3 線、機場捷運線），享有地利之便。

負責銷售的甲桂林廣告提到，在央行祭出第七波信用管制後，投資客銷聲匿跡，房市回歸剛性需求，因此有自住或是置產需求的客戶，首重還是區域未來的發展性跟地段，「皇翔 ASTER ONE」這個指標個案，擁台北市中心門牌，面博愛特區首排，坐擁官邸特區，而且緊鄰西門町商圈，對住戶來說，生活機能優渥，被稱為「台北的澀谷」。

加上博愛特區濃厚的人文歷史底蘊，周邊涵蓋西門紅樓、北門、中山堂等眾多百年歷史古蹟，體現城市深厚的文化底蘊。此外，西門商圈已吸引日系「SOTETSU GRAND FRESA 相鐵飯店」及「索拉利亞 SOLARIA 西鐵飯店」進駐，更將提升觀光與商務機能。

甲桂林廣告表示，產品定位為國際精品小宅寓邸及一般事務所，規劃坪數為區域內稀有的 15-28 坪。小坪數的總價優勢，讓菁英族群可輕鬆入主北市門牌，且滿足其對便捷交通、酒店式寓所、時尚娛樂街區的高品質追求。

同時，小宅設計也適合追求 HOME STUDIO 新型態全能居所的單身新貴，在生活與工作之間實現自由切換，將家打造成奢藏美學品味的美術館。未來「台北雙星特區」的高就業人口，以及區域快速發展，都將帶動房地產穩健發展。