波音：川普的股權投資計畫 不適用美國大型國防企業
鉅亨網編譯莊閔棻
波音 (BA-US) 週六（6 日）表示，美國總統川普推動美國政府入股戰略產業的政策，並不適用於波音等主要國防承包商，相關說法與先前一名高階政府官員的公開立場形成明顯對比。
根據《路透》報導，波音國防、太空與安全事業（Boeing Defense, Space & Security）執行長 Steve Parker 於加州西米谷舉行的「雷根國家國防論壇」（Reagan National Defense Forum）上指出，美國政府期待產業界自行投資產能與製造設施，而大型國防承包商本就具備足夠的資本與能力，無需政府直接介入或提供入股協助。
針對美國政府以投資換取股權的可能性，Parker 進一步說明，稱這類作法實際上僅適用於國防供應鏈，特別是仍在成長階段的中小型企業，對這些公司而言，政府入股可能是一條可行的發展途徑。
他明確強調，該政策「並不適用於一級承包商」，包括波音、洛克希德馬丁 (LMT-US) 、雷神科技 (RTX-US) ，以及諾斯洛普格拉曼 (NOC-US) 等美國大型與老牌國防企業。
Parker 同時指出，波音近期已在密蘇里州聖路易斯投入數十億美元資金，用於戰鬥機生產與相關設施建設。
值得注意的是，Parker 的說法與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）此前的發言有所落差。
盧特尼克今年 8 月曾透露，川普政府正評估是否入股包括洛克希德馬丁在內的主要國防承包商，相關言論當時一度推升波音及多檔美國軍工股股價。
今年以來，美國政府已先後入股晶片大廠英特爾 (INTC-US) 與稀土公司 MP 材料 (MP-US) ，藉此在中國影響力持續擴大的關鍵領域中，強化美國國防與國家安全所需的供應鏈穩定性。
川普也曾公開表示，未來不排除對更多戰略性企業採取類似入股措施。
