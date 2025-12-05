search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.91元，其中最高估值0.96元，最低估值0.81元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.96(0.9)1.291.65
最低值0.81(0.74)0.771.08
平均值0.9(0.83)1.051.4
中位數0.91(0.82)1.081.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值9.55億11.33億13.38億
最低值9.37億10.55億12.17億
平均值9.48億10.87億12.49億
中位數9.52億10.89億12.44億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-3.15-2.68-3.99
營業收入4.68億6.14億7.72億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSTTAN

延伸閱讀


