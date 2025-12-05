鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為140.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.91元，其中最高估值0.96元，最低估值0.81元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.96(0.9)
|1.29
|1.65
|最低值
|0.81(0.74)
|0.77
|1.08
|平均值
|0.9(0.83)
|1.05
|1.4
|中位數
|0.91(0.82)
|1.08
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.55億
|11.33億
|13.38億
|最低值
|9.37億
|10.55億
|12.17億
|平均值
|9.48億
|10.87億
|12.49億
|中位數
|9.52億
|10.89億
|12.44億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.15
|-2.68
|-3.99
|營業收入
|4.68億
|6.14億
|7.72億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
