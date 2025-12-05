鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至8.22元，預估目標價為56.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.94元上修至8.22元，其中最高估值8.8元，最低估值5.78元，預估目標價為56.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.8(8.8)
|9.39
|9.34
|最低值
|5.78(5.78)
|6.31
|7.73
|平均值
|7.87(7.8)
|8.09
|8.33
|中位數
|8.22(7.94)
|8.15
|8.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.90億
|84.47億
|90.32億
|最低值
|71.51億
|76.52億
|80.60億
|平均值
|75.60億
|80.19億
|85.13億
|中位數
|75.77億
|79.38億
|84.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|2.44
|3.54
|3.15
|3.42
|營業收入
|61.80億
|60.80億
|78.49億
|109.19億
|108.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
