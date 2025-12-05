search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至8.22元，預估目標價為56.25元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.94元上修至8.22元，其中最高估值8.8元，最低估值5.78元，預估目標價為56.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.8(8.8)9.399.34
最低值5.78(5.78)6.317.73
平均值7.87(7.8)8.098.33
中位數8.22(7.94)8.158.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值78.90億84.47億90.32億
最低值71.51億76.52億80.60億
平均值75.60億80.19億85.13億
中位數75.77億79.38億84.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.202.443.543.153.42
營業收入61.80億60.80億78.49億109.19億108.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCIB

相關行情

台股首頁我要存股
Bancolombia S.A. - ADR64.4+0.55%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty