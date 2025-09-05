鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為130.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.59元上修至0.81元，其中最高估值0.9元，最低估值0.5元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.9(0.7)1.251.39
最低值0.5(0.5)0.621.07
平均值0.77(0.6)0.911.24
中位數0.81(0.59)0.911.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值9.42億10.93億12.64億
最低值9.15億10.28億11.90億
平均值9.33億10.64億12.14億
中位數9.38億10.66億12.09億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-3.15-2.68-3.99
營業收入4.68億6.14億7.72億

詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

