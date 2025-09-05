鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)EPS預估上修至0.81元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.59元上修至0.81元，其中最高估值0.9元，最低估值0.5元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.9(0.7)
|1.25
|1.39
|最低值
|0.5(0.5)
|0.62
|1.07
|平均值
|0.77(0.6)
|0.91
|1.24
|中位數
|0.81(0.59)
|0.91
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.42億
|10.93億
|12.64億
|最低值
|9.15億
|10.28億
|11.90億
|平均值
|9.33億
|10.64億
|12.14億
|中位數
|9.38億
|10.66億
|12.09億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.15
|-2.68
|-3.99
|營業收入
|4.68億
|6.14億
|7.72億
詳細資訊請看美股內頁：
ServiceTitan, Inc. Class A(TTAN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
