白銀扭轉周四跌勢 ETF資金強勁流入支撐漲勢

白銀價格在亞洲周五 (5 日) 時段反彈，扭轉了此前於周四的跌勢，ETF 的強勁資金流入，進一步推動了這波迅猛的上漲行情。

數據顯示，截至周四的 4 個交易日內，白銀 ETF 的新增資金已創下 7 月以來單周最高紀錄，顯示投資人興趣濃厚，儘管有跡象顯示白銀的漲幅可能過大。白銀的 14 日相對強弱指數 (RSI) 正逼近 70 的臨界值，高於該值表示白銀可能處於超買狀態。

在供應方面，雖然倫敦市場先前的歷史性供應緊縮已在近期有所緩解，但其他市場如中國正出現供應限制，其庫存量已接近十年來的最低點。

今年以來，白銀的價值已大致翻倍。截至新加坡時間下午 1:23，白銀價格上漲 1%，達到每盎司 57.6847 美元，本周漲幅則達 2.2%。