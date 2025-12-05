白銀扭轉周四跌勢 ETF資金強勁流入支撐漲勢
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
白銀價格在亞洲周五 (5 日) 時段反彈，扭轉了此前於周四的跌勢，ETF 的強勁資金流入，進一步推動了這波迅猛的上漲行情。
數據顯示，截至周四的 4 個交易日內，白銀 ETF 的新增資金已創下 7 月以來單周最高紀錄，顯示投資人興趣濃厚，儘管有跡象顯示白銀的漲幅可能過大。白銀的 14 日相對強弱指數 (RSI) 正逼近 70 的臨界值，高於該值表示白銀可能處於超買狀態。
在供應方面，雖然倫敦市場先前的歷史性供應緊縮已在近期有所緩解，但其他市場如中國正出現供應限制，其庫存量已接近十年來的最低點。
今年以來，白銀的價值已大致翻倍。截至新加坡時間下午 1:23，白銀價格上漲 1%，達到每盎司 57.6847 美元，本周漲幅則達 2.2%。
除了供應和投資者需求，宏觀經濟因素也為白銀價格提供了強大支撐。市場普遍預期美國聯準會將在下周的會議上調降利率。交換合約顯示，聯準會降息的可能性已接近百分之百，這通常對不生息的貴金屬來說是利多消息。
儘管最新的美國就業數據顯示，失業救濟申請人數降至 3 年低點，但市場對於降息的預期仍未動搖。Vantage Markets 分析師 Hebe Chen 表示，白銀「巨大的漲幅」顯示它不再只是黃金的小跟班。市場正意識到結構性稀缺以及「快速增長的工業需求」，而非僅僅將其視為避險資產。
