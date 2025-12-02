鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-02 13:43

由於與美國貿易協定的不確定性持續存在，抵消了印度經濟成長創 6 季新高帶來的樂觀情緒，印度盧比兌美元匯率跌至歷史新低。

印度盧比創歷史新低 央行拋售美元力守90防線

交易員指出，印度盧比兌美元匯率曾一度跌至 89.85 的歷史最低點，瀕臨市場觀察已久的 90 兌 1 美元重要心理關卡。為防止盧比兌美元匯率跌破 90，市場認為，印度央行可能正在拋售美元以穩定幣值。

據《路透》報導，印度央行周二 (2 日) 及時干預，在 89.70 左右賣出美元，遏制了跌勢。消息人士透露，此次干預是零星的。

分析師指出，貿易逆差擴大以及與關稅相關的持續不確定性，是盧比面臨的主要負面因素。國際貨幣基金 (IMF) 已基於美國高關稅可能持續的假設，將印度下一財年的增長預期下調至 6.2%。

由於與華盛頓的貿易協定遲遲未定，印度央行對於盧比走軟的容忍度似乎較高。印度盧比在 2025 年已兌美元貶值 4.4%，使其成為亞洲表現最差的貨幣。

印度央行總裁 Sanjay Malhotra 先前曾指出，盧比兌美元每年 3% 至 3.5% 的跌幅是典型現象，且盧比的損失是印度與已開發國家之間通膨差距的結果。他強調，央行的重點仍在於遏制過度的波動性。市場交易員目前正密切關注 12 月 5 日央行的政策審查，以進一步判斷當局對盧比逼近 90 大關時的容忍程度。