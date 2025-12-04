鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-04 18:44

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (4) 日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠 Polar Semiconductor, LLC (Polar)簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將展開洽談，共同探索在美國本土八吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

聯電宣布攜手Polar 評估美國本土八吋晶圓製造的合作機會。(圖：擷取自官網)

根據 MOU，Polar 與聯電將評估可在 Polar 近期擴建的明尼蘇達州 8 吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合 Polar 穩健的製造能力，與聯電完整的 8 吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

此外，此合作也將進一步強化美國本土的八吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

Polar 行銷副總經理 Ken Obuszewski 表示，此次合作呼應 Polar 致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。憑藉我們與客戶深厚的合作關係及強大的專業技術組合，與聯電的合作再次證明 Polar 有能力成為專注於功率及感測領域、具價值的專業晶圓代工夥伴。