鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-03 14:10

儘管全球市場今年表現優於美股，且市場對美股估值存有憂慮，海外投資者對華爾街的資金流入依舊強勁，主要動力來自於人工智慧 (AI) 熱潮以及華爾街持久的吸引力。

海外投資者淨買入美股創下歷史新高 AI熱潮成關鍵驅動力(圖:shutterstock)

數據顯示，截至 2025 年 9 月的 12 個月內，海外私人投資者向美國股市淨投入了創紀錄的 6467 億美元。這一驚人的數字幾乎是 2021 年創下的前一個峰值 3920 億美元的兩倍。

根據最新的財政部國際資本流動 (TIC) 數據顯示，在同一時期，外國投資者總共向美國資產注入 1.59 兆美元。在這些流入的資金中，股票吸引了大約 40% 的資金，使其成為期間流入任何單一美國資產類別的最大外國資金流。

資金流入的脈衝與驅動因素

外國資金的流入並非持續穩定，而是呈現戲劇性的飆升。在 2024 年美國總統大選前後，資金出現大幅增長，當時投資者預期新政府將推行有利於市場的減稅和放鬆監管政策。在 2024 年 9 月和 11 月，外國私人投資者月度淨購買美股的金額多次超過 1000 億美元。

雖然這股樂觀情緒在 2025 年初因關稅和貿易保護主義的擔憂而有所降溫，但隨後便被 AI 狂熱所取代，使得海外對美股的需求重新加速。在截至 2025 年 12 月 2 日的 5 個月內，海外淨購買量有 3 個月超過了 1000 億美元，另一個月超過了 900 億美元。

溢價高企與非美市場的悖論

儘管美國科技與成長型公司的吸引力強勁，但這波資金流入卻存在一個引人注目的悖論：許多主要的國際市場在 2025 年的表現實際上優於標普 500 指數 (上漲約 15%)。

例如，MSCI 除日本外亞洲指數飆升近 25%，德國 DAX 和英國富時 100 指數均上漲近 20%，巴西 Bovespa 指數在本地貨幣計價下更是上漲了 30%。由於美元走弱，這些非美市場的美元回報率甚至獲得進一步提振。

摩根大通資產管理公司估計，截至 11 月中旬，國際股票表現優於美國同行 1520 個基點，這是自 1993 年以來最大的差距。