【Joe’s華爾街脈動】疲弱就業數據使聯準會降息幾成定局，市場應聲上漲

Joe Lu

民間就業人數意外下滑，鞏固十二月寬鬆押注。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】疲弱就業數據使聯準會降息幾成定局，市場應聲上漲 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 12 月 3 日 美東時間


摘要
  • 出乎意料疲弱的勞動市場數據，將聯準會十二月降息的隱含機率推升至近 90%，美股應聲上漲。
  • 在有利的技術面格局與歷史上十二月強勁表現的傾向支撐下，台股加權指數 (TAIEX) 有望進一步上漲。
  • 市場消化 ADP 報告顯示民間就業人數萎縮的消息，強化了立即實施貨幣寬鬆的理由，公債殖利率應聲下跌。
  • ADP 全國就業報告揭露十一月份就業人數意外減少 32,000 人，成為重燃風險偏好情緒的主要催化劑。
  • 比特幣反彈至 93,000 美元以上，預示在殖利率走低與正面的監管訊號驅動下，投機偏好正在回歸。

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


