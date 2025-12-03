〈房產〉蛋黃區商辦交易放緩警訊浮現 商仲：降價才是成交關鍵

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-03 17:06

台灣 AI 科技產業發展強勢，推升出口表現亮眼，主要預測機構普遍都看好今年的整體經濟表現，然而，這股產業成長動能，未同步反映在辦公市場中。依已揭露的實價登錄資料顯示，今年上半年台北辦公市場交易量較去年同期減幅約 24%，其中市區商圈辦公大樓交易節奏放緩，商仲認為，是造成市場交易收縮的主要因素。

蛋黃區商辦交易放緩警訊浮現，商仲：降價才是成交關鍵 。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義全球資產公司統計實際登錄資料，2025 上半年台北辦公市場交易量為 229 億元，相比去年同期 302 億元、減幅約 24%。進一步觀察今年辦公市場成交屋齡，購置 10 年內新屋或預售案成交量為 98 億元，較去年同期減幅 16%；屋齡 10 年至 20 年成交量為 65 億元、較去年同期減幅 18%；20 年以上辦公室成交量為 66 億元，較去年同期 106 億元銳減 38%，顯示大齡商辦買盤交易降溫最為顯著。

信義全球資產公司總經理林三智指出，台北市區指標商圈辦公大樓屋齡通常都在 30 年以上，而中山、大同、中正、大安、松山等為發展較早的核心區域，不乏有 40 年甚至 50 年的老牌辦公大樓，這些大齡商辦由於成熟商圈機能、完善交通建設與地段優勢，加上未來改建效益加持，成為近幾年商用市場中的熱門交易產品。

林三智指出，商辦市場交易動能今年退燒，主要受到市場三大因素影響，主要在蛋黃區辦公產品持有屋主對售價抱持強烈信心，價格僵固、降價幅度有限；而目前辦公市場以有營運需求的企業為大宗，這群自用型買方對價格更為敏感，追價意願偏低，買賣雙方價格認知出現落差，洽談期程拉長，讓辦公市場陷入較為僵持的市況。

同時，今年陸續有多棟新辦公大樓完工釋出，提高買方選擇性。市區大樓價格長期居高，部分買方評估資本支出、營運規劃、辦公大樓品質、ESG 節能需求等，將購置目光望向蛋黃區外圍如內湖、南港、士林、北投等商圈，或是為了追求更高的性價比，移往新北市新莊、中和、新店等新興辦公聚落，這都進一步削弱台北市區辦公大樓的交易動能。

而在總體經濟面，2025 年國際局勢仍充滿不確定性，特別是美國關稅政策調整方向未明，讓部分企業對資金運用更為謹慎，對購置商用不動產抱持較為觀望的態度，甚至遞延原先的資本支出規劃。