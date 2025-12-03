鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-03 12:41

市場研究機構 IDC 的最新報告顯示，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 18 發布計畫可能將打破以往的發布模式，成為自 2019 年以來最小的旗艦陣容。

蘋果iPhone 18系列恐縮編！「這款」機型被推延、導致iPhone出貨量下降。(圖：Shutterstock)

根據《9to5Mac》報導，IDC 近日發布了 2025 年智慧型手機銷售預測，並對 2026 年的市場情況進行展望。

報告指出，受益於 iPhone 17 的強勁銷量，蘋果 2025 年的整體年增長有望達到 6.1%。然而，IDC 預計 2026 年 iPhone 出貨量將下降 4.2%，主要原因是蘋果調整 iPhone 18 系列發布策略。

IDC 表示：「雖然近期智慧型手機的市場預測有所改善，但基於零組件短缺與產品週期調整的綜合影響，2026 年的成長預期已從原本的 1.2% 增長下修為 0.9% 的衰退。」

IDC 還指出：「蘋果將把下一代基礎款 iPhone 的推出時間，從 2026 年秋季推遲至 2027 年初，預計將使明年 iPhone 出貨量下降 4.2%。」

《9to5Mac》認為，這證實了蘋果將不會在傳統的秋季旗艦發布會發布基本款 iPhone 18 的傳聞，並改為在 2027 年初與 iPhone 18e 一同發布。

換句話說，這將使 2026 年秋季的 iPhone 18 系列陣容成為自 2019 年以來最小的一次。

蘋果縮編旗艦機型：回歸三款策略

蘋果上次在秋季發布會僅推出三款旗艦 iPhone 是在 2019 年，當時推出了 iPhone 11、11 Pro 及 11 Pro Max。

自此之後，每年秋季通常都有四款 iPhone，包括兩款 Pro 機型與兩款基本款（基礎款及 Mini 或 Plus 款）。

儘管今年 iPhone Air 取代了 Plus 機型，但總數仍為四款。而根據目前預期，2026 年秋季可能僅推出三款旗艦 iPhone，包括：

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold/Ultra

基礎款的缺席有助於解釋 IDC 預測明年 iPhone 出貨量將下降，但報告仍預期蘋果 2026 年的整體營收將維持成長。