習近平見馬克宏 稱「脫鉤斷鏈」意味著自我封閉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-04 14:59

中國國家主席習近平周四（4 日）在北京人民大會堂同法國總統馬克宏舉行會談，表示「脫鉤斷鏈」意味著自我封閉，保護主義不能解決世界產業結構調整的問題，反而會惡化國際貿易環境。

習近平周四在北京人民大會堂同馬克宏舉行會談。（圖：新華社）

據《央視》報導，馬克宏抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中法兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮 21 響。馬克宏在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，觀看分列式。

當天中午習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為馬克宏夫婦舉行歡迎宴會。

習近平指出，無論外部環境如何變化，中法兩國都應當始終展現大國的戰略眼光和獨立自主，在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎。

習近平強調，當今世界很不太平，熱點問題多點爆發、複雜難解。中法同為聯合國創始成員國和安理會常任理事國，應當踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，就政治解決爭端、促進世界和平穩定加強溝通和協作，推動改革完善全球治理。

習近平提到，各國產供鏈深度互嵌，開放合作帶來機遇發展，「脫鉤斷鏈」意味著自我封閉。保護主義不能解決世界產業結構調整的問題，反而將惡化國際貿易環境。

據《央視》報導，馬克宏表示，法中保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對華關係，願持續深化法中全面戰略夥伴關係。