澤倫斯基：俄烏和平協議無簡單解決方案

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-12-03 08:24

烏克蘭總統澤倫斯基周二（2 日）在都柏林與愛爾蘭總理馬丁共同出席的聯合記者會上表示，烏克蘭與俄羅斯之間的和平協議不會有簡單解決方案。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖：Shutterstock）

澤倫斯基指出，任何涉及烏克蘭及烏克蘭未來的事項，絕不能在沒有烏克蘭參與的情況下擅自決定。他說，必須明確落實安全保障。

澤倫斯基稱，當天上午在愛爾蘭烏克蘭代表團在與美方談判後作了局勢通報。烏方正在加大努力，並期待進一步談判。烏克蘭現在比以往任何時候都更接近和平。

俄羅斯總統普丁與美國特使威特科夫和美國總統川普女婿庫什納持續近 5 個小時的會談在周三凌晨結束。

俄羅斯總統助理烏沙科夫周三表示，普丁與威特科夫的會談富有建設性、非常有益，且內容充實。本次會談討論了領土問題，不過美俄商定不公開會談實質。

烏沙科夫說，雙方在會談中探討了多個版本的烏克蘭問題解決方案。五小時的會談使得各方得以深入、詳盡地討論烏克蘭局勢調解議題。