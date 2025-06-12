川普推新生兒投資帳戶千元起步 專家：教育儲蓄計畫更實際

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-12 07:00

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美國總統川普提出為新生兒設立新儲蓄帳戶、由聯邦政府一次性存入 1000 美元的「川普帳戶」計畫，在本周白宮「投資美國」圓桌會議上獲得戴爾 (DELL-US) 執行長 Michael Dell 等企業領袖支持。不過專家質疑此舉成效，認為現有教育儲蓄計畫更具優勢。

川普政府提議為新生兒設立「川普帳戶」並提供1000美元初始資金。(圖:Shutterstock)

根據眾議院法案，2025 年至 2029 年間出生的美國公民新生兒都能獲得 1000 美元政府補助，申請條件為兒童必須是美國公民且父母雙方都有社會安全號碼，不設收入門檻。

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家長還可每年額外存入最多 5000 美元，帳戶資金投資於美股指數基金，將來可用於教育支出、首次購屋頭期款或創業資金，收益可享遞延課稅。

推動此計畫的德州共和黨參議員 Ted Cruz 認為，這些帳戶讓兒童擁有累積財富的能力，具有革命性意義。白宮也表示，此舉將讓整個世代的兒童從小就能體驗複利成長的威力。

專家質疑成本過高且設計複雜

儘管企業界力挺，政策專家和理財顧問對此計畫提出質疑。指數基金顧問公司資深副總裁 Mark Higgins 告訴《CNBC》，雖然存入 1000 美元是好主意，但該計畫每年可能耗費超過 30 億美元，若持續增加赤字就不可持續。

Higgins 指出：「這個國家目前最大的挑戰是我們入不敷出，過去 230 年國會通過的類似計畫，短期利益幾乎總是被長期成本掩蓋。」

Cato Institute 稅收政策研究主任 Adam Michel 建議採用通用儲蓄帳戶，認為川普帳戶「過度限制且不必要地複雜」。通用儲蓄帳戶早在柯林頓政府時期就獲得兩黨支持，個人每年最多可存入 1 萬美元稅後收入，並可隨時為任何目的免稅提取資金，加拿大和英國都已成功實施這類制度。

529 教育儲蓄計畫更好用

理財專家認為現有 529 大學儲蓄計畫更具優勢，該計畫是美國各州提供的教育儲蓄基金。Sun Group Wealth Partners 共同創辦人 Winnie Sun 則認為，對於有青少年子女的父母來說，由於 529 計畫的投資收益免稅，更適合用來支付高等教育費用。

同時，529 計畫的存款上限更高，單身者每年可為每名子女存入最多 1.9 萬美元，已婚夫妻則可存入 3.8 萬美元，且不會影響終身贈與稅額度。此外，529 計畫的使用範圍近年來不斷擴大，除了學費外還可用於繼續教育課程、學徒計畫和學貸償還。從 2024 年開始，若有剩餘資金還可轉入個人退休帳戶作為養老準備，不會產生額外稅負。

不過，也有分析肯定川普帳戶的推出。根據 Milken Institute 估算，1000 美元政府補助若投資股票指數基金 20 年，平均可成長至 8000 美元。