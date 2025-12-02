〈美股盤後〉比特幣暴跌 道瓊回落超420點 中斷連5日漲勢

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-02 05:28

12 月首個交易日，比特幣暴跌逾 6%，跌破 86,000 美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊，美股主指週一 (1 日) 盡墨。在日本股債雙殺引發連鎖反應，賣壓擴散至全球債市，美債同步承壓走低。

比特幣暴跌 道瓊回落超420點 中斷連5日漲勢 (圖：shutterstock)

標普 500 指數下跌 0.53%，那斯達克指數收低 0.38%，道瓊指數跌超 420 點，連續 5 個交易日的漲勢中斷。

美國 11 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 48.2，為四個月以來最大降幅，連續第九個月萎縮，情勢比新冠疫情「更加嚴峻」，增高聯準會盡快降息的政策壓力。

政經消息方面，美國和英國達成協議，美國承諾對英國原產藥品零關稅，英國承諾提高新藥定價，同時減少回扣要求。

美國總統川普上週日透露，已拍板確定下一任 聯準會 (Fed) 主席人選，並清楚表態，希望由他提名的人選推動降息政策。

美股週一 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 427.09 點，或 0.9%，收 47,289.33 點。

那斯達克指數下跌 89.763 點，或 0.38%，收 23,275.922 點。

S&P 500 指數下跌 36.46 點，或 0.53%，收 6,812.63 點。

費城半導體指數下跌 4.624 點，或 0.07%，收 7,020.526 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 64.60 點，或 0.39%，收 16,560.15 點。

標普 11 大板塊中，防禦型族群全線走弱，僅能源、資訊科技與非必需消費三大類股小幅維持上漲 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.09%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.65%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.28%。

台股 ADR 普遍疲弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.31%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.80%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.77%。

企業新聞

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 週一上升 1.65% 至每股 179.92 美元。新思科技 (SNPS-US) 大漲 4.85% 至每股 438.29 美元。

輝達以 20 億美元、每股 414.79 美元價格，買入新思科技普通股，擴大雙方策略合作關係。輝達表示，將結合自家 AI 與加速運算優勢，以及新思科技的工程解決方案，加速智慧產品設計、模擬與驗證效率。

傳奇作空大師 Jim Chanos 指出，以輝達 AI 晶片作為抵押的融資模式，建立在虧損雲端新創與晶片可能貶值的風險之上，恐引發違約危機。

特斯拉 (TSLA-US) 收盤近乎持平，報每股 430.14 美元。電影「大賣空」原型人物的貝瑞 (Michael Burry) 做空輝達和 Palantir 之後，他現在又將矛頭指向了馬斯克 (Elon Musk)，他指出：「特斯拉的市值如今被離譜地高估了，而且這種狀況已持續很長時間。」

空中巴士 ADR (EADSY-US) 重挫 3.24% 至每股 55.88 美元，空中巴士證實部分 A320 系列飛機金屬面板出現供應商品質問題，已查明原因並完成控管，未影響已投入服役的飛機。

Strategy(MSTR-US) 下滑 3.25% 至每股 171.42 美元，執行長 Phong Le 近期首次公開承認，在特定危機條件下，公司可能被迫出售其大量的比特幣準備。

電商平台 Shopify (SHOP-US) 在「網購星期一一」當日發生系統當機，大量商戶無法處理交易，拖累 Shopify 明顯走弱，收在 149.28 美元，跌幅 5.90%。

華爾街分析

12 月向來被視為股市表現相對亮眼的月份，但多位策略師指出，今年受到多項變數干擾，特別是川普關稅政策持續牽動市場情緒，使不確定性居高不下，傳統所謂的「聖誕行情」今年未必會如期上演。

分析師也認為，正是這些不確定因素，導致 2025 年股市整體走勢未能依循過往的季節性規律。

Blanke Schein Wealth Management 投資長 Robert Schein 則認為，目前股市正處於盤整期，但在聯準會於下週再次降息機率偏高的背景下，整體環境依然有利於股市表現。