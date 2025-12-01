鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 15:20

自 18 年前蘋果創辦人賈伯斯發表首代 iPhone 開創全球行動網路時代以來，智慧手機迄今還未跳脫當時的基礎架構，而隨著 2022 年 AI 熱潮再起，業界期待的手機「質變」即將落地。

全球首發！字節跳動與中興通訊攜手推AI原生手機 將改變谷歌Android生態？（圖：Shutterstock）

根據供應鏈證實，字節跳動與中興通訊合作的 AI 手機將於 12 月初發布，這款「AI 原生手機」有望成為改寫產業規則的關鍵變數，手機由字節跳動主導豆包大模型的植入與 AI 互動設計，中興負責硬體研發及生產。雙方團隊深度合作，對硬體、軟體及作業系統層進行重構，使其區別於傳統「AI 功能疊加」的手機，真正實現系統級原生適配。

供應鏈訊息顯示，該手機第一代機型已陸續交付，備貨約 3 萬台，發布後將銷售；第二代機型已完成立項，明年上半年推出，AI 能力與硬體配置將升級。

該手機核心突破在於「高權限 Agent 能力」：內建 AI Agent 擁有超越一般應用程式的系統權限，可跨應用程式執行複雜指令，例如用戶語音指令「訂週五晚七點的餐廳」，Agent 便能自動調用美團、大眾點評等應用完成比價、預訂及支付，無需手動打開 APP。這種操作重建傳統應用商店分發的流量邏輯，開發者透過 APP 獲取流量的模式或被顛覆。

為實現此能力，該手機實現三大技術突破：系統呼叫權限重新分配，讓 AI Agent 可直接呼叫底層 API；建立跨應用資料通道，打破 Android 沙盒隔離；動態權限管理機制支援使用者一次授權後，Agent 自主決策。這些創新直接挑戰了谷歌近年來收緊的系統權限政策。自 2023 年起，Android 限制後台進程喚醒與跨應用資料共享以保護隱私，但字節跳動透過深度客製化作業系統，借助豆包大模型與手機核心的融合，使 AI 能像「系統管理員」調度應用資源，突破了限制。

不過，變革引發部分開發者擔憂。生活服務類 APP 擔心用戶習慣透過 Agent 取得服務後，自身品牌曝光與用戶黏性降低，有外送平台技術負責人形容這如同在 Android 系統中「建了個超級入口，自家 APP 可能淪為後台的『水電煤』」，工具類開發者則樂觀認為高權限 Agent 能帶來更流暢的整合體驗，如文件處理 APP 可直接回應複合指令。

從產業格局來看，目前 Android 生態由谷歌透過 GMS 維持中心化分發秩序，而字節跳動 AI 手機的實踐，本質上是嘗試建立基於自然語言互動的分散式入口體系。這一模式雖與華為鴻蒙、蘋果 Siri 有相似之處，但在權限深度與場景覆蓋上更勝一籌。

字節跳動此次淡化「造手機」定位，強調是「完整解決方案的嘗試」，既避免與硬體廠商競爭，也為生態擴張留出空間。若模式可行，或通過授權向其他品牌輸出，改變 AI 能力滲透路徑。

產業觀察人士指出，當全球爭論大模型參數，字節跳動與中興通訊選擇在權限架構上突破，預示下一代智慧終端競爭焦點將是系統級 AI 調度能力。「它讓手機從工具變成管家，而管家的權限永遠比工具大得多。」