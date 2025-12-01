鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 10:30

科技巨頭正圍繞 AI 硬體入口展開激烈角逐，一場重塑智慧終端產業格局的商業變革已拉開序幕，科技圈本月將接連推出兩款具標誌性意義的 AI 產品，字節跳動與中興通訊 (000063-CN)(00763-HK) 聯合打造的 AI 原生手機定於 12 月初面世，以高權限 Agent 能力為核心賣點；華為推出的首款 AI 情緒陪伴玩具「智能憨憨」上線即告售罄，二級市場溢價高達 50%，兩款產品的火爆折射出科技企業對 AI 硬體戰略要地的激烈爭奪。

AI硬體大亂鬥！科技巨頭搶占終端入口 字節跳動中興聯手推AI手機 華為情感玩具秒殺市場（圖：Shutterstock）

字節跳動與中興通訊合作的 AI 手機開創了人機互動新模式。有別於傳統「智慧手機 + AI 應用」的簡單疊加，該產品搭載的系統級高權限 AI Agent 能理解複雜語意指令，並跨 App 執行任務，當用戶說「我要去上海出差」，設備可自主完成航班查詢、飯店預訂及會議安排等系列操作。

上述能力的實現靠的是字節跳動的全端 AI 佈局；火山引擎提供算力支撐，豆包大模型作為智慧中樞，抖音、豆包等超級應用構建豐富場景，配合 AI 手機、耳機、眼鏡等硬體入口形成立體化生態，中興通訊則以硬體研發實力，確保了產品的工業設計與製造品質。

華為「智能憨憨」的熱銷則揭示 AI 情感經濟的巨大潛力。這款定價人民幣 399 元的情緒陪伴玩具搭載華為自研小藝 AI 大模型，支援真實對話、多模態互動及專屬互動日記功能，精準契合獨居青年、Z 世代及家庭陪伴需求。開賣當日便在各大平台告罄，京東平台三款配色累計銷量突破 6500 件，閒魚二手市場價格較原價溢價超 50%，最高達 600 元。

京東 AI 玩具白皮書預測，到 2030 年，AI 情感經濟市場規模將突破千億人民幣等級。

AI 硬體領域的升溫為產業鏈企業帶來新成長方向。中興通訊透過參與 AI 手機研發驗證了硬體能力，旗下努比亞團隊的影像與性能調校技術可望助力其在 AI 手機時代突圍；舜宇光學、匯頂科技等供應鏈企業將受益於感測器、晶片等高階元件的需求成長；全志科技、瑞芯等企業則藉由新創玩具在新創玩具的應用程式開發訂單。

目前，中國 AI 硬體市場已形成差異化競爭格局：榮耀、OPPO、華為以全端自研大模型及作業系統級智能體領先；小米、vivo 聚焦垂直場景創新；字節跳動與中興為跨界者，透過高權限 AI Agent 探索新型互動模式，華為則靠「智能憨憨」成功開闢情感陪伴賽道，字節跳動則延續尋找流量新入口的策略，從智慧手機到 VR 設備再到 AI 眼鏡，持續佈局硬體生態。

儘管 AI 硬體仍面臨可靠性、隱私安全及系統相容性等挑戰，但上述創新產品標誌著「場景驅動運算」時代的來臨。