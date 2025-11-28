〈美股早盤〉主要指數小漲 CME資料中心故障一度造成期貨交易中斷

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-28 22:48

美股周五 (28 日) 主要指數小漲，道瓊指數上漲 0.16%，標普 500 指數上漲 0.15%，那斯達克指數上漲 0.28%，費半上漲 0.28%。此前，芝加哥商品交易所 (CME) 因其服務供應商 CyrusOne 資料中心發生冷卻系統故障，導致全球交易一度停擺，隨後逐步恢復交易。

主要指數小漲 CME資料中心故障一度造成期貨交易中斷(圖:shutterstock)

CME 集團是全球市值最大的交易所運營商之一，此次故障影響了 Globex 期貨與期權市場、外匯平台 EBS 市場以及 BMD 市場。在交易中斷期間，個別股票的盤前交易仍持續進行，並未發生意外。

CyrusOne 發言人證實，其位於芝加哥地區的 CHI1 資料中心在 11 月 27 日遭遇了「冷卻機房故障」，影響了多個冷卻裝置。該公司正部署臨時冷卻設備，並與工程團隊合作，以盡快恢復全面冷卻能力。

雖然技術故障帶來混亂，但在外匯市場，EBS 平台重啟後未見重大波動。在商品市場方面，此次中斷影響了黃金期貨和 Comex 期權的活動，現貨金價經歷波動，一度上漲高達 0.9%。

由於預期聯準會 12 月降息機率已達 80% 以上，提振本周市場情緒，周五仍維持這一態勢。在「黑色星期五」購物潮全面展開之際，Alphabet(GOOG-US) 股價延續近期漲勢，升約 1%，亞馬遜 (AMZN-US) 也仍受青睞，漲約 0.8%。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數上漲 76.48 點或 0.16%，暫報 47503.60 點

那斯達克上漲 64.6 點或 0.28%，暫報 23279.29 點

標普 500 上漲 10.08 點或 0.15%，暫報 6822.69 點

費半上漲 19.45 點或 0.28%，暫報 6918.91 點

台積電 ADR 上漲 0.20% 至每股 290.56 美元

十年期美債殖利率下跌 1 個基點，至 3.98%

紐約輕原油上漲 0.31%，至每桶 58.83 美元

布蘭特原油下跌 0.24%，至每桶 63.19 美元

黃金上漲 0.47%，至每盎司 4222.0 美元

美元指數上漲 0.04%，至 99.6

焦點個股：

CME 集團 (CME-US) 上漲 0.05%，報 281.01 美元

芝加哥商品交易所因服務供應商 CyrusOne 位於芝加哥地區的 CHI1 資料中心發生冷卻機房故障，導致全球交易一度完全停擺。作為全球市值最大的交易所營運商，CME 的 Globex 期貨、期權及外匯 EBS 等多個市場受到衝擊。

在冷卻系統問題持續影響客戶之際，市場逐步恢復：外匯 EBS 市場於美東時間上午 7 點恢復，而股票期貨與期權交易則於 8:30 全面重啟。CyrusOne 表示歉意，並正努力恢復全部冷卻能力。

星巴克 (SBUX-US) 下跌 0.27%，報 86.46 美元

星巴克工會已於零售業最繁忙的黑色星期五升級無限期罷工，這預計將是星巴克歷史上最長的一次罷工。此次罷工已擴大至超過 120 家門市和 85 個城市，要求提高薪資、增加人手、改善工作時數，並要求解決數百起有關破壞工會的勞工訴訟。