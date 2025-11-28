search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至2.26元，預估目標價為71.16元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元下修至2.26元，其中最高估值3.82元，最低估值1.68元，預估目標價為71.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.82(3.82)7.029.31
最低值1.68(1.68)1.872.82
平均值2.4(2.44)4.164.92
中位數2.26(2.3)4.074.77

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值501.48億583.48億650.73億
最低值466.41億475.83億482.53億
平均值485.31億508.05億525.96億
中位數484.74億507.52億520.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.65
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億533.03億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


