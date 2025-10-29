鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為69.86元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.49元下修至2.45元，其中最高估值3.82元，最低估值1.68元，預估目標價為69.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.82(3.82)
|7.02
|9.31
|最低值
|1.68(1.68)
|1.87
|2.82
|平均值
|2.53(2.56)
|4.27
|5.08
|中位數
|2.45(2.49)
|4.21
|4.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|523.45億
|583.48億
|650.73億
|最低值
|479.58億
|477.39億
|482.53億
|平均值
|495.35億
|515.43億
|533.15億
|中位數
|492.34億
|511.49億
|530.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.27
|19.07
|8.02
|4.28
|2.72
|營業收入
|489.82億
|666.57億
|655.91億
|589.71億
|538.68億
詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
