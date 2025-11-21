search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：浦項鋼鐵控股(PKX-US)EPS預估下修至2.32元，預估目標價為69.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對浦項鋼鐵控股(PKX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.32元，其中最高估值3.82元，最低估值1.68元，預估目標價為69.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.82(3.82)7.029.31
最低值1.68(1.68)1.872.82
平均值2.45(2.46)4.235.04
中位數2.32(2.42)4.234.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值501.58億583.48億650.73億
最低值468.83億475.83億482.53億
平均值487.93億510.20億528.66億
中位數489.02億508.62億523.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.2719.078.024.282.65
營業收入489.82億666.57億655.91億589.71億533.03億

詳細資訊請看美股內頁：
浦項鋼鐵控股(PKX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


