2025-11-25

無懼輝達反擊 《大賣空》貝瑞預告將拋出更多質疑。(圖:shutterstock)

貝瑞因 2008 年金融危機期間做空房地產市場而聲名大噪。上週他在社群媒體 X 平台發文，批評輝達的股票薪資稀釋和股票回購行為。根據《Barron’s》報導，輝達隨後在上週末向華爾街分析師發送備忘錄，回應相關指控。

貝瑞 24 日再度發文，他仍然堅持已見，並表示將在稍後公佈更多想法，同時也宣傳了自己在 Substack 上的一篇文章。

近幾週來，貝瑞對輝達的質疑明顯升溫，焦點包括 AI 的循環融資、營收認列方式，以及大型科技公司如何對運算設備進行折舊。輝達股價 24 日上漲 2.1%，但仍較 10 月底創下的歷史高點低了 12%。

貝瑞的評論正值投資人對潛在 AI 泡沫疑慮升高之際。輝達與競爭對手 AMD 因與人工智慧業者簽訂所謂「循環式」交易，引發部分投資人的擔憂。在與 OpenAI 的協議中，輝達計畫向這家新創公司投資高達 1,000 億美元，而 OpenAI 則將以數百萬顆輝達晶片建置資料中心。

這類安排令人聯想到部分網路泡沫時期的合作模式，其可能推高市場估值，並將多家公司的命運緊密綁在一起，進一步放大系統性風險。

另一個爭議焦點在於，輝達價格高昂的晶片，也就是圖形處理器（GPU）究竟會多快過時。當企業準備砸下數兆美元，在資料中心大規模部署這項技術時，這將成為一項至關重要的考量。

輝達也正面臨更廣泛的質疑，即 AI 基礎建設支出是否具備可持續性。執行長黃仁勳上週在公布季度財報時，對「AI 泡沫」的擔憂作出反駁，表示公司業務依然強勁。

輝達預估，明年 1 月當季營收約 650 億美元，較市場預期高出約 30 億美元；公司也指出，未來幾季原本預期高達 5,000 億美元的營收增長，規模可能還會進一步放大。