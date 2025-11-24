鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-24 04:30

聞泰科技敦促安世荷蘭切實解決控制權問題。（圖：澎湃新聞）

自荷蘭經濟部不當干預以來，本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下，我方已主動釋放善意，明確表達了願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。我們始終相信，通過坦誠對話解決分歧，是保障公司正常運營和全球晶片供應穩定的切實正確途徑。

然而，令人深感遺憾與不解的是，儘管我方展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對我方的溝通提議作出任何實質性回應。

鑑於此，我們要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。