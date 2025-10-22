鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-22 13:00

隨著中國山東濟南高新漢峪金谷站的巧克力換電站周二 (21 日) 正式落成，寧德時代(300750-CN)(03750-HK) 在全中國的巧克力換電站已突破 700 座，今年第四季將全力衝刺全年千站目標。時代電服同時透露，巧克力換電計畫 2026 年在全國超過 120 個城市建成 2500 座以上換電站。

今年衝刺1000座！寧德時代巧克力換電站突破700座 專家：蔚來汽車押對寶了（圖：Shutterstock）

寧德時代此前已對外宣布，今年會建 1000 座巧克力換電站，同時將進軍港澳，中期目標為 10000 座，最終目標則為 30000 座至 40000 座。

截至目前，寧德時代的巧克力換電已在中國 39 座城市設置，換電網路在核心城市群初步成形。具體來看，長三角地區已建成 179 座，涵蓋上海、杭州、無錫、蘇州、合肥等重點城市，基於縣域經濟發達的情況，向縣縣換電自由邁進；川渝地區落站 123 座；京津冀城市群佈局為廣州、圳名電站；大灣區落站 116 座，覆蓋廣城。

值得關注的是，隨著寧德時代正式加碼佈局換電業務，換電站的建站速度也持續刷新產業紀錄。先前業界最高建站速度落成 1000 站耗時超四年時間，而巧克力換電則計畫用一年時間達成 1000 座站的目標。

專家也因此認為蔚來汽車 (NIO-US) 押對寶。蔚來耗時十年建成 3500 座換電站，涵蓋全中國 550 座城市，這一佈局正為其銷量注入強勁動能。截至 10 月，蔚來單周銷量首次突破 1 萬輛，換電站網絡的完善被視為關鍵推手。

除換電站外，蔚來還鋪設 2.7 萬根充電樁，建構起「可充可換」的補能體系，蔚來核心優勢在於「快」，長途出行中，3 分鐘換電體驗遠超充電，徹底解決續航焦慮。

然而，換電站投資大、週期長，此前鮮有車廠堅持。

如今，寧德時代等企業加速入局，寧德時代創辦人曾毓群給出三大理由；一，電池成本持續下降，換電站規模化建設成本大幅降低，未來補能成本或與家用充電持平；二，技術迭代加速，換電模式通過統一接口適配新一代電池，用戶更換車輛即可享有技術升級，避免電池「過時」；三，換電站本質是超級儲能單位，利用白天高效換電，解決充電樁故障多、效率低 (半小時充 80% 僅服務 16 輛車) 的痛點，3 分鐘換電效率堪比加油站。

換電模式的想像空間不止於造車配套。曾毓群認為，未來補能市場將形成換電、家充、公共充電「三分天下」格局，尤其叫車、外帶等高頻用車場景需求迫切。

目前，北汽、廣汽埃安、吉利等車廠已加入換電聯盟，隨著電池成本下探，換電將下沉至叫車市場，複製加油站網路。

更關鍵的是，換電站正轉型為「電力零售企業」。透過開放第三方換電，聯盟車廠將累積穩定租戶池，形成持續現金流。

極端天氣下，換電站儲備的電能更能發揮緊急應變。業界指出，固態電池量產後，混動車型恐被淘汰，純電車獲利未必穩定，但換電站憑藉高頻使用和規模效應，可望成為新能源賽道「穩賺」環節。