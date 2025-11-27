search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：迪爾(DE-US)EPS預估下修至16.85元，預估目標價為521.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對迪爾(DE-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.2元下修至16.85元，其中最高估值21.14元，最低估值16.04元，預估目標價為521.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值21.14(21.14)31.6328.6
最低值16.04(16.04)18.722.25
平均值17.87(17.96)23.4925.58
中位數16.85(17.2)22.5925.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值413.73億473.88億566.30億
最低值384.42億405.32億426.15億
平均值397.73億433.53億482.39億
中位數397.82億430.26億470.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.9923.2834.6325.6218.50
營業收入438.78億525.10億612.21億515.89億456.84億

詳細資訊請看美股內頁：
迪爾(DE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


