鉅亨速報 - Factset 最新調查：迪爾(DE-US)EPS預估下修至16.85元，預估目標價為521.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對迪爾(DE-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.2元下修至16.85元，其中最高估值21.14元，最低估值16.04元，預估目標價為521.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.14(21.14)
|31.63
|28.6
|最低值
|16.04(16.04)
|18.7
|22.25
|平均值
|17.87(17.96)
|23.49
|25.58
|中位數
|16.85(17.2)
|22.59
|25.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|413.73億
|473.88億
|566.30億
|最低值
|384.42億
|405.32億
|426.15億
|平均值
|397.73億
|433.53億
|482.39億
|中位數
|397.82億
|430.26億
|470.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.99
|23.28
|34.63
|25.62
|18.50
|營業收入
|438.78億
|525.10億
|612.21億
|515.89億
|456.84億
詳細資訊請看美股內頁：
迪爾(DE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉感恩節前夕 AI概念股反彈 道瓊漲超300點 美股喜迎連四紅
- 盤中速報 - 迪爾(DE-US)大跌5.08%，報472.84美元
- 美國政府關門後的市場交易指南！投資人應掌握的資產波動與交易策略
- 川普關稅使美國企業暫停招聘！製造業與能源裁員潮加劇
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇