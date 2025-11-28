search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至2.48元，預估目標價為500.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.48元，其中最高估值5.35元，最低估值0.19元，預估目標價為500.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.35(5.35)14.8431.4831.79
最低值0.19(0.19)2.178.7710.31
平均值2.45(2.42)7.5313.7518.69
中位數2.48(2.3)7.3112.8217.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.27億73.64億110.02億131.85億
最低值33.14億47.23億59.24億66.83億
平均值37.34億54.44億70.39億85.93億
中位數37.46億52.92億67.70億83.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52-2.18
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億22.48億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


