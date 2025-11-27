鉅亨網編輯林羿君 2025-11-27 17:40

別再死守科技股！高盛：2026年亮點在小型股、醫療股及海外市場。(圖:shutterstock)

高盛資產管理旗下公共投資共同主管卡倫諾 (Greg Calnon) 表示，整體來看，市場在進入明年時，對風險資產的展望依然強勁，其中包括聯準會持續降息等利多因素，為市場提供支撐，美股明年漲勢還將持續擴大，但 AI 交易並不在表現優異的領域中。

卡倫諾點名三個特別值得留意的族群，隨著市場贏家的範圍擴大，這些領域可能成為投資人的良好機會。分別是小型股、醫療保健股和國際市場股票。

1、小型股

卡倫諾表示，儘管市場大部分焦點都放在雲端巨擘（hyperscalers）身上，但中小型公司其實正站在人工智慧熱潮的「第一線」。他指出，這是因為許多小型企業定位在「利基市場」，並非試圖與 AI 投資中支出最高的巨頭正面對決，而是以更專精的領域參與競爭。

相較於大型股，小型股的估值也更具吸引力。羅素 2000 指數今年以來上漲 11.3%。卡倫諾說：「我認為這裡有很多機會」，並指出小型企業正在推動「大量創新」。

2、醫療保健類股票

卡倫諾認為，醫療保健是少數似乎部分受惠於 AI 熱潮的族群。他提到，有跡象顯示這波漲勢已開始擴大至此領域，例如 iShares 美國醫療保健 ETF 今年迄今已上漲 14.5%。

他在談到標普 500 指數中特定產業的投資機會時表示：「你可以從 AI 醫療相關領域看到這一點，毫無疑問，醫療保健正站在這波趨勢的最前端。」

3、國際市場股票

卡倫諾指出，今年市場的漲勢已經擴散到國際股票，且其表現優於美股大盤。以 Vanguard 全機股票指數 ETF 為例，今年以來已上漲 26.8%。

在先前向客戶發布的報告中，高盛曾表示，其認為在未來 10 年，國際股的表現將普遍優於美國股市。根據該行的估算，標普 500 指數未來十年的年化報酬率僅約 6.5%，相比之下，新興市場以及多數亞洲股市的年化漲幅則可達 10%。