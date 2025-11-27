鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 15:40

被稱為「國產 GPU 第一股」、「中國版輝達」的摩爾線程股票周二 (24 日) 正式開啟網路申購，引發市場熱烈追捧，當天有效申購達 482 萬戶，上海交易所初步統計的「打新」中簽率為 0.0242%，有效申購倍數高達 4126 倍，也就是說平均每 4126 人搶一簽。

中國國產GPU崛起！摩爾線程上市在即 專家：創三項「A股之最」（圖：Shutterstock）

由於網路打新過於火爆，發行方啟動了回撥機制，把此前面向機構投資者放出的 10% 的網下戰略配售份額回撥到網上，最終網上發行中簽率約為 0.0363%，以發行價每股 114.28 元 (人民幣，下同) 估算，平均需要投入約 1.57 億元，才能中一簽 (500 股)。

‌



摩爾線程在 IPO 之路上創造三個「最」；一是該公司是科創板開板 6 年來過會最快的一家公司，從今年 6 月 30 日 IPO 受理到 9 月 26 日過會，僅用 88 天；IPO 擬募資 80 億元，創今年科創板在審項目募資規模新高；上市發行價是今年發行價最高的新股、唯一「百元股」。據此測算，摩爾線程上市市值就達 537 億元。

有趣的是，摩爾線程在招股書內提及輝達共 41 次，這似乎顯示以摩爾線程為代表的國產 GPU 公司，承載著當下資本市場上最有分量的「敘事」：國產替代品。

GPU 誕生於 1990 年代，原本用於遊戲影像渲染設計，2012 年被發現適用於 AI 深度學習演算法後，成為 AI 時代重要智慧晶片，輝達等公司成為產業巨頭。目前全球 GPU 市場被輝達和超微壟斷，但中國也湧現出寒武紀、海光資訊、景嘉微等上市企業，以及摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技「四小龍」。

「四小龍」多成立於 2020 年前後，當時美國將華為列入實體名單，國產替代需求窗口打開，一批海外 GPU 企業人才回國創業，這些企業背後還有紅杉中國等知名資方支持。

然而，中國國產 GPU 發展之路充滿波折，2022 年是至暗時刻，內部企業持續燒錢，投資情緒低落，寒武紀等企業股價大跌、虧損嚴重，投資機構減持，未上市企業融資困難，部分企業遭遇資本退出，還得壓縮成本或是尋求國資輸血，大量中國晶片企業註銷。

外部壓力方面，美國商務部工業與安全局 (BIS) 前年 10 月再次加強出口管制，壁仞科技、摩爾線程被列入實體清單，「缺晶片」愈演愈烈，供應鏈處處受限，直到 2024 年才曙光重現。寒武紀去年發布思元 590 晶片，採用 7 奈米製程，推理能效比肩國際旗艦產品，幾乎支援所有中國國內主流大模型。

與此同時，本土 GPU 企業開始聚焦 AI 運算市場，通用 GPU 陸續進入規模化商用階段，「四小龍」迎來業績爆發，摩爾線程 2024 年主營業務收入年增 257%，AI 智算業務佔近 80%；沐曦股份 2024 年主計同比增長 1355%。此外，外部技術封鎖再次開啟國產替代需求窗口，中國本土 AI 晶片品牌滲透率提升，輝達來自中國的收入比例下降。

新周期下，國產 GPU 故事開始脫虛向實，各企業形成差異化定位。摩爾線程選擇全功能 GPU 產品路線，涵蓋多場景，消費端產品 MTT S80 是唯一量產的國產遊戲顯示卡，還搭建了 MUSA 軟體生態；沐曦是高性能訓推一體 GPU 的中國領跑者；壁仞定位高端市場；寒武紀產品線相對完整；燧原科技有騰訊支持；崑崙芯依托百度生態。

但中國國產 GPU 與輝達仍有較大差距，在製程、算力能效、軟體生態、客戶依賴、產業標準等方面面臨挑戰。

目前，國產 GPU 在政務、軍事、金融等領域基本站穩腳跟，在消費領域憑藉性價比逐步蠶食市佔率，在企業級 AI 訓推方面面臨挑戰但有望加速。