鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調升至75元，幅度約25%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至75元，調升幅度25%。其中最高估值109.81元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予Grupo Financiero Galicia - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Grupo Financiero Galicia - ADR今(4日)收盤價為60.79元。近5日股價上漲25%，標普指數下跌0.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


