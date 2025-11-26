search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐特克(ADSK-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為370.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對歐特克(ADSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.92元上修至10.18元，其中最高估值10.33元，最低估值9.88元，預估目標價為370.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.33(10.33)12.1114.0314.43
最低值9.88(9.86)10.8612.4314.43
平均值10.09(9.95)11.4113.1314.43
中位數10.18(9.92)11.3613.114.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值72.28億82.73億90.78億
最低值70.49億77.68億84.69億
平均值71.12億79.03億87.11億
中位數70.92億78.89億86.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.442.243.784.195.12
營業收入37.91億43.98億49.45億54.40億61.12億

詳細資訊請看美股內頁：
歐特克(ADSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSADSK

相關行情

台股首頁我要存股
歐特克294.43+1.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty