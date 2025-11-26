鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐特克(ADSK-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為370.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對歐特克(ADSK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.92元上修至10.18元，其中最高估值10.33元，最低估值9.88元，預估目標價為370.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.33(10.33)
|12.11
|14.03
|14.43
|最低值
|9.88(9.86)
|10.86
|12.43
|14.43
|平均值
|10.09(9.95)
|11.41
|13.13
|14.43
|中位數
|10.18(9.92)
|11.36
|13.1
|14.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.28億
|82.73億
|90.78億
|最低值
|70.49億
|77.68億
|84.69億
|平均值
|71.12億
|79.03億
|87.11億
|中位數
|70.92億
|78.89億
|86.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|2.24
|3.78
|4.19
|5.12
|營業收入
|37.91億
|43.98億
|49.45億
|54.40億
|61.12億
詳細資訊請看美股內頁：
歐特克(ADSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
