鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.85元，其中最高估值1.13元，最低估值0.57元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.13(1.13)1.340.881.1
最低值0.57(0.57)0.52-0.220.22
平均值0.88(0.89)0.810.160.76
中位數0.85(0.87)0.80.090.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值141.40億174.44億176.10億224.43億
最低值123.60億111.13億90.87億177.00億
平均值136.84億151.09億139.76億201.67億
中位數138.00億154.78億143.00億210.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.150.771.110.61
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


