鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元下修至0.85元，其中最高估值1.13元，最低估值0.57元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.13(1.13)
|1.34
|0.88
|1.1
|最低值
|0.57(0.57)
|0.52
|-0.22
|0.22
|平均值
|0.88(0.89)
|0.81
|0.16
|0.76
|中位數
|0.85(0.87)
|0.8
|0.09
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|141.40億
|174.44億
|176.10億
|224.43億
|最低值
|123.60億
|111.13億
|90.87億
|177.00億
|平均值
|136.84億
|151.09億
|139.76億
|201.67億
|中位數
|138.00億
|154.78億
|143.00億
|210.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
