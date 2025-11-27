search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

Z世代退休危機！調查：理想59歲退休卻預期要做到67歲 8年落差居各世代之首

鉅亨網編譯陳韋廷

最新調查顯示，Z 世代 (1997 年至 2012 年出生) 預期退休年齡將晚於理想預期，Z 世代的理想退休年齡為 59 歲，但其預計實際退休年齡為 67 歲，這一「理想與預期的差距」在各代人中均有體現。

cover image of news article
Z世代退休危機！調查：理想59歲退休 卻預期工作到67歲 8年落差居各世代之首（圖：Shutterstock）

保險公司宏利恒康退休業務部的最新調查顯示，各代人都存在類似趨勢，也就是理想退休年齡普遍低於預期退休年齡。年齡在 29 至 43 歲之間的千禧一代，理想退休年齡為 61 歲，但預計要到 69 歲才能退休。


對 Z 世代而言，理想與預期退休年齡的差距最大，但得益於職場退休金計劃涵蓋率提高以及更早開始投資，他們的退休準備可能比年長世代更充分。

儘管 Z 世代和千禧一代對退休前景並不十分樂觀，但為退休生活所做的準備，或許比自己想像的更充足。

今年稍早，先鋒集團一項分析發現，在所有世代中，Z 世代和千禧一代中「做好退休準備」的人群比例最高。

與同齡時期的嬰兒潮一代相比，更多 Z 世代能參與 401(k) 計畫等固定繳款型養老金計劃。換言之，能否參與職場退休金計畫，直接影響著年輕一代為退休儲蓄的可能性。

其他因素也對年輕人有利，例如 21 世紀以來，401(k) 計畫的設計已發生變化。2006 年通過相關立法後，401(k) 計劃資金如今可自動投資於「合格默認投資選項」(QDIA)。當該計畫發起人將某一投資選項指定為合格默認投資選項後，未自主選擇投資方式的員工，其繳納的資金將自動投入該選項。

401(k) 計畫通常會選擇目標日期基金、平衡型基金或專業管理帳戶作為合格默認投資選項。這類基金由一名或多名專業投資經理負責挑選股票、債券等證券，從而為帳戶持有人省去了選擇投資標的的麻煩。

此外，盡早為退休儲蓄對年輕人影響重大。這一群體的投資周期更長，能更充分地享受複利效應帶來的好處。複利指的是不僅能從個人繳納的資金中獲得收益，還能從已累積的利息及其他收益中獲得收益。

舉例來說，假設一位 25 歲的年輕人從零開始，每月月初投資 500 美元，投資年收益率為 8%，那麼到 65 歲時，該投資者將擁有超過 160 萬美元的資產。相比之下，在相同假設條件下，一名 45 歲才開始投資的人，到 65 歲時的資產約為 28.6 萬美元。

儘管 Z 世代憧憬提前退休，但並不認為願望能實現，但與年長群體相比，401(k) 計劃的新功能及更早開始儲蓄，有助於年輕一代積累更豐厚的退休儲備金。


文章標籤

Z世代千禧一代退休理想預期

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.445-0.15%
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty