Z世代退休危機！調查：理想59歲退休卻預期要做到67歲 8年落差居各世代之首

最新調查顯示，Z 世代 (1997 年至 2012 年出生) 預期退休年齡將晚於理想預期，Z 世代的理想退休年齡為 59 歲，但其預計實際退休年齡為 67 歲，這一「理想與預期的差距」在各代人中均有體現。

保險公司宏利恒康退休業務部的最新調查顯示，各代人都存在類似趨勢，也就是理想退休年齡普遍低於預期退休年齡。年齡在 29 至 43 歲之間的千禧一代，理想退休年齡為 61 歲，但預計要到 69 歲才能退休。

對 Z 世代而言，理想與預期退休年齡的差距最大，但得益於職場退休金計劃涵蓋率提高以及更早開始投資，他們的退休準備可能比年長世代更充分。

儘管 Z 世代和千禧一代對退休前景並不十分樂觀，但為退休生活所做的準備，或許比自己想像的更充足。

今年稍早，先鋒集團一項分析發現，在所有世代中，Z 世代和千禧一代中「做好退休準備」的人群比例最高。

與同齡時期的嬰兒潮一代相比，更多 Z 世代能參與 401(k) 計畫等固定繳款型養老金計劃。換言之，能否參與職場退休金計畫，直接影響著年輕一代為退休儲蓄的可能性。

其他因素也對年輕人有利，例如 21 世紀以來，401(k) 計畫的設計已發生變化。2006 年通過相關立法後，401(k) 計劃資金如今可自動投資於「合格默認投資選項」(QDIA)。當該計畫發起人將某一投資選項指定為合格默認投資選項後，未自主選擇投資方式的員工，其繳納的資金將自動投入該選項。

401(k) 計畫通常會選擇目標日期基金、平衡型基金或專業管理帳戶作為合格默認投資選項。這類基金由一名或多名專業投資經理負責挑選股票、債券等證券，從而為帳戶持有人省去了選擇投資標的的麻煩。

此外，盡早為退休儲蓄對年輕人影響重大。這一群體的投資周期更長，能更充分地享受複利效應帶來的好處。複利指的是不僅能從個人繳納的資金中獲得收益，還能從已累積的利息及其他收益中獲得收益。

舉例來說，假設一位 25 歲的年輕人從零開始，每月月初投資 500 美元，投資年收益率為 8%，那麼到 65 歲時，該投資者將擁有超過 160 萬美元的資產。相比之下，在相同假設條件下，一名 45 歲才開始投資的人，到 65 歲時的資產約為 28.6 萬美元。