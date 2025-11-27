鉅亨網編輯林羿君 2025-11-27 11:01

摩根士丹利警告，甲骨文 (ORCL-US) 的債務風險指標在 11 月觸及三年高點，除非這家資料巨擘能夠緩解投資人對 AI 支出狂潮的擔憂，否則到 2026 年情況只會變得更糟。

信貸風向球拉警報！甲骨文CDS飆三年新高 逼近金融海嘯水準。(圖:shutterstock)

摩根士丹利信用分析師 Lindsay Tyler 和 David Hamburger 在 26 日的報告中指出，融資缺口擴大、資產負債表膨脹及技術淘汰風險，只是甲骨文面臨的部分隱憂。ICE 數據顯示，甲骨文未來五年債務違約保險成本 (CDS)，在 25 日攀升至每年 1.25 個百分點。

分析師表示，隨著市場持續擔憂該公司為了支撐 AI 雄心而大舉舉債，導致銀行與投資人加快避險操作，五年期 CDS 的價格正面臨超越 2008 年所創紀錄的風險。大摩預計，若短期內市場疑慮持續發酵，甲骨文 CDS 能突破 1.5 個百分點；隨著新年到來，公司對其融資策略的溝通仍然有限，CDS 甚至可能逼近 2 個百分點。

ICE Data Services 資料顯示，甲骨文的 CDS 曾在 2008 年創下 1.98 個百分點的歷史高點。

甲骨文是參與人工智慧投資競賽的企業之一，這場競賽使這家資料中心巨頭迅速成為信貸市場衡量 AI 風險的風向球。該公司 9 月在美國高評級債券市場融資了 180 億美元。隨後在 11 月初，約 20 家銀行聯合安排了一筆約 180 億美元的專案融資貸款，用於在新墨西哥州建造一個資料中心園區，甲骨文將作為租戶入駐該園區。

彭博上月報導稱，銀行還另行提供了 380 億美元貸款組合，用於資助超大規模資料中心園區提供者 Vantage Data Centers 在德州和威斯康辛州開發的專案建設。相關項目為 OpenAI 與甲骨文 7 月宣布的人工智慧基建計畫一部分。

摩根士丹利認為，參與甲骨文相關建設貸款的銀行，可能是近期甲骨文 CDS 交易量激增的關鍵推手，而且這種趨勢可能會持續下去。

分析師指出，若銀行將這些貸款轉售給其他機構，部分銀行避險操作可能面臨平倉風險。但即便未來建設債務融資需求在 Vantage 園區及新墨西哥州計畫後持續存在，其他機構仍可能在某個時間點進行避險操作。

值得一提的是，摩根士丹利分析師先前曾建議投資人透過基差交易同時買入甲骨文債券和 CDS，以期從信用衍生性商品利差擴大幅度超過債券的預期中獲利。但如今，他們認為直接買進 CDS 才是更純粹的交易策略。