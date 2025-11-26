美特使下周訪俄商和平 克宮：不會在關鍵問題讓步！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 21:11

烏克蘭表態願推進美方和平框架後，焦點轉向俄羅斯回應。據《CNBC》周三 (26 日) 報導，美國特使威特科夫 (Steve Witkoff) 預計下周前往莫斯科與俄羅斯總統普丁會面，商討美國支持的烏克蘭和平計畫。俄方雖稱樂見部分內容，但強調關鍵議題不會讓步，和談前景仍充滿變數。

俄方強調關鍵議題不讓步，和談前景仍存變數。(圖:Reuters/TPG)

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫 (Yuri Ushakov) 周三告訴記者，雙方將在會議中「討論美國計畫的內容」。他表示，俄方官員周二在阿布達比與美方會談時，並未討論這份美國支持的計畫。

烏沙科夫說：「我們俄方尚未與任何人具體討論任何文件⋯⋯我們已同意與威特科夫會面。我希望他不會單獨前來，負責烏克蘭事務的美國團隊其他代表也會出席。」

烏沙科夫表示，俄羅斯尚未正式收到美方支持的烏克蘭和平協議草案，但已看過非官方版本。他說，克里姆林宮對計畫的某些方面持正面看法，但「其中幾點需要認真分析」。

俄羅斯副外長 Sergei Ryabkov 周三表示，莫斯科歡迎美方在和平提案上的努力，但強調「在與烏克蘭和解的關鍵議題上不會讓步」。

普丁新聞秘書 Dmitry Peskov 稍早警告外界，不要對戰爭結束過早下結論。當被問及俄烏是否最接近達成和平協議的時刻時，他強調，現在說還太早。

烏克蘭「基本同意」美版和平框架

多家媒體周二報導，烏克蘭代表團在阿布達比與美方官員會談後，似乎初步支持美國支持的和平計畫基礎，儘管關鍵細節仍待解決。

烏克蘭總統澤倫斯基周二稍晚表示，基輔準備推進和平框架。

美國總統川普在白宮表示：「我認為我們非常接近達成協議了。我們會看看⋯⋯我認為我們正在取得進展。」隨後在 Truth Social 貼文中補充說只剩下幾個分歧點。

密集會談盼解決俄烏戰爭

美國官員上周末在日內瓦與烏克蘭代表團會面，大幅修訂華府最初提出的 28 點和平計畫。該計畫原本被視為對俄羅斯高度有利。

川普周二承認，該計畫「經過微調，納入雙方額外意見」。烏克蘭國家安全秘書 Rustem Umerov 表示，代表團就日內瓦討論的協議核心條款達成共識。

最初的 28 點計畫未納入烏克蘭參與，包含爭議條款，如要求烏克蘭割讓部分被俄軍佔領的東部頓巴斯地區，並將軍隊削減 50%。據報，現計畫已縮減至 19 點，但俄羅斯是否同意仍不確定。俄羅斯外長表示，任何協議都必須反映川普與普丁 8 月在阿拉斯加峰會達成的共識。