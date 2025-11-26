俄烏停火有譜？烏克蘭「基本」同意美和平計畫 油價跳水

鉅亨網新聞中心 2025-11-26 05:41

根據央視新聞周二 (25 日) 報導，美國與烏克蘭官員表示，烏克蘭已原則上同意美國提出的和平協議，但仍有部分條款需討論。消息傳出後，國際油價跳水，WTI 原油一度跌 2.57%，布蘭特原油一度跌 2.47%。

烏克蘭原則同意美國提出的和平協議，國際油價應聲跳水。(圖:Shutterstock)

一名美國官員表示，烏克蘭已同意結束與俄羅斯衝突的協議，目前僅剩「一些小細節」尚未敲定。但烏克蘭總統澤倫斯基表示，仍有許多工作要做。

28 點計畫縮減為 19 點

美國媒體 20 日披露，川普政府起草了結束烏克蘭危機的 28 點新計畫，要點包括俄羅斯與烏克蘭、歐洲締結互不侵犯協議，烏克蘭承諾不加入北約等。

美國和烏克蘭代表 23 日在瑞士日內瓦就 28 點新計畫舉行會談。據多家美國媒體引述烏克蘭官員說法，雙方將計畫修改並縮減為 19 點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。

《華盛頓郵報》報導，許多爭議條款被修訂，雖然目前草案措辭並非烏方「可以全部接受」，但文本經修改後「至少可以考慮」。《彭博》指出，美烏雙方精簡方案內容，以便儘快實現停火。

領土、安全保障留給兩國元首

一名烏克蘭官員稱，雙方並未排除烏克蘭加入北約的可能性，這可能成為對烏安全保障條款之一。

烏克蘭國家安全部長在社群平台發文稱，雙方代表團「已就日內瓦會議上討論的協議核心條款達成共識」。他補充說，烏克蘭期待安排澤倫斯基訪美，以「完成最後步驟，並與川普達成協議」。

白宮發言人李維特 24 日表示，川普本周沒有與澤倫斯基會晤的安排。就川普是否依然要求烏克蘭最遲本月 27 日接受 28 點新計畫，她表示，川普希望和平協議儘快達成。

原 28 點計畫遭批偏袒俄羅斯

美國媒體先前報導的 28 點新計畫，被批為是克林姆宮的願望清單，歐洲強烈反彈，認為該方案偏袒俄羅斯。

對此，李維特 24 日表示，川普過去 10 個月來一直與俄烏領導人直接對話，對雙方施加壓力，所謂美國為促成和平協議而沒有平等對待俄烏雙方的說法「完全是謬誤」。

市場反應：油價跳水