〈陸股盤後〉美國宣布將部分對華關稅豁免期延長至明年11月 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-27 16:30

中國股市三大指數周四（25 日）收盤漲跌互見，美國貿易代表辦公室周三宣布，將部份中國工業和醫療進口商品的 301 關稅豁免延長接近一年。

美國宣布將部分對華關稅豁免期延長至明年11月，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

上證綜指周四收盤漲 0.29% 報 3,875.26 點；深證成指跌 0.25% 報 12,875.2 點；創業板指數跌 0.44% 報 3,031.3 點。

美國貿易代表辦公室在聲明中表示，此次豁免延期，是基於美國總統川普與中國國家主席習近平達成的歷史性經貿協議。白宮在 2025 年 11 月 1 日宣布這項協議。

美方決定將 178 項商品的關稅豁免到期日延長至 2026 年 11 月 10 日。這些商品的關稅豁免已數次延長，最新到期日原定 11 月 29 日。

據《路透社》報導，相關商品涵蓋與太陽能相關的 14 個商品類別，以及涵蓋多種工業和醫療用品的 164 個類別，包括血壓監測設備、泵浦組件、汽車空氣壓縮機和印刷電路板。