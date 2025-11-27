〈陸股盤後〉美國宣布將部分對華關稅豁免期延長至明年11月 三大指數漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周四（25 日）收盤漲跌互見，美國貿易代表辦公室周三宣布，將部份中國工業和醫療進口商品的 301 關稅豁免延長接近一年。
上證綜指周四收盤漲 0.29% 報 3,875.26 點；深證成指跌 0.25% 報 12,875.2 點；創業板指數跌 0.44% 報 3,031.3 點。
美國貿易代表辦公室在聲明中表示，此次豁免延期，是基於美國總統川普與中國國家主席習近平達成的歷史性經貿協議。白宮在 2025 年 11 月 1 日宣布這項協議。
美方決定將 178 項商品的關稅豁免到期日延長至 2026 年 11 月 10 日。這些商品的關稅豁免已數次延長，最新到期日原定 11 月 29 日。
據《路透社》報導，相關商品涵蓋與太陽能相關的 14 個商品類別，以及涵蓋多種工業和醫療用品的 164 個類別，包括血壓監測設備、泵浦組件、汽車空氣壓縮機和印刷電路板。
美方延長關稅豁免可為美國進口商提供更多時間調整供應鏈，特別是那些難以從中國以外來源採購的商品，同時支持美國減少對中國供應鏈的依賴。
- 全球掀起搶銅潮，為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國宣布：將部分對華關稅豁免期延長至明年11月
- 川習通話後中國加碼採購美國大豆！10船以上新合約曝光
- 三艘貨輪奔赴碼頭 將裝載美國大豆、高粱運往中國
- 美財長貝森特重申台灣立場「未變」 透露川普、習近平明年擬四度會面
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇