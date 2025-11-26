鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-26 14:20

紐西蘭央行下調利率，預計明年不會進一步降息，此舉推高了紐西蘭元匯率，市場押注為期 16 個月的寬鬆周期已接近尾聲。

紐西蘭央行「鷹派」降息25基點 紐元上揚(圖:shutterstock)

紐西蘭央行周三 (26 日) 決議，決定將基準官方現金利率 (OCR) 下調 25 個基點至 2.25%，是自 2022 年年中以來最低，此次降息符合市場預期。另外，這次會議也是 Christian Hawkesby 卸任前的最後一次，會後央行透露寬鬆周期即將結束，政策立場轉趨鷹派。

‌



市場立即對政策轉變做出反應，交易員大幅削減了對未來降息的預期。紐西蘭元應聲跳漲，兌美元匯率上漲約 1.0% 至 0.5682 美元，創下一周多以來的新高。兩年期利率交換也上升了 8 個基點。

央行會後提到，委員會曾考慮維持利率在 2.50% 不變，或降息 25 個基點。最終有 5 名委員投票支持降息，而 1 位委員則傾向於不變。本次降息旨在支撐經濟，紐西蘭經濟在過去 5 季中，有 3 季出現收縮。央行指出，經濟中「大量過剩產能」支持了降息，但同時也強調了通膨和產出面臨的上行風險。

儘管自 2024 年 8 月以來，紐西蘭央行已累積降息 325 個基點，但本次決議發出了結束寬鬆周期的明確信號。首席經濟學家 Nick Tuffley 表示，進一步放鬆政策的大門「不像許多人預期的那麼寬」，且進一步放鬆的門檻看起來相當高。