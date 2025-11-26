日本部署飛彈 距台灣僅110公里 國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-26 11:42

大陸國台辦發言人彭慶恩就近期兩岸熱點問題回答記者提問，他表示日方在台灣附近區域部署進攻性武器，蓄意製造地區緊張、挑動軍事對立，這一動向極其危險。

日本宣布在敏感區域部署飛彈，距離台灣僅110公里。（圖：Shutterstock）

據《環球網》報導，大陸國台辦周三（26 日）上午舉行例行記者會，記者提問：日前日本宣布在敏感區域部署飛彈，距離台灣僅 110 公里，不斷加劇區域緊張，國台辦對此有何評論？

‌



彭慶恩說，日方在與台灣附近區域部署進攻性武器，蓄意製造地區緊張、挑動軍事對立，這一動向極其危險。

彭慶恩提到，《波茨坦宣言》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本「和平憲法」也確立「專守防衛」原則。但令世人警惕的是，日本右翼勢力正極力突破「和平憲法」束縛，在窮兵黷武道路上越走越遠，把日本和地區引向災禍。

彭慶恩強調，台灣是中國的台灣。北京絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中國有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切外來干涉圖謀。